İHA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş miktarda artış olması ile ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.