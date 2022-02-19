Elazığ’da tarihi Harput Mahallesi'nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Camii'nin eğik minaresi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
İHA'nın haberine göre kentin turistik yerlerini gezen vatandaşlar turizmin en önemli yerlerinden bir tanesi olan Harput’a geldikten sonra İtalya’da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olduğu tescillenen minarenin yapısını görünce gözlerine inanamıyor. Ziyaretçiler, tarihi yapıyı herkesin görmesini isteyerek vatandaşları Elazığ'a davet ediyor.
"MİNARESİNİ GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"
Ordu’dan bir arkadaşını ziyarete geldiğini belirten Baki Kuzu, “Burada biraz gezmek istedim ve Harput’a çıktık. Tarihi yerleri sorduk. Buraya daha önceden gelmemiştim, görünce çok şaşırdım. Caminin minaresinin eğri olduğunu gördüm. Herkesin burayı gelip görmesini isterim. Ülkemizin böyle harika yerlerinin olduğunu gözlerimle görmüş oldum. Bu yapıyı inşa edenlerden Allah razı olsun. Böyle bir yapının olması ülkemiz, bölgemiz ve turizm adına çok güzel bir şey. Caminin minaresinin eğriliğini bir anda fark ettim. Bir bilgim yoktu, vatandaşlar biraz bilgilendirdi” dedi.
"İLK DEFA GÖRDÜM"
Adana’dan geldiğini aktaran bir diğer vatandaş Recep Çınar ise "Buranın tarihi ve turistik yerlerini merak ettik ve Harput’a geldik. Belirli yerleri gezdik. Şimdi de Ulu Cami’de ecdatlarımızın yaptığı yerleri geziyoruz. Böyle eğri bir minare ilk defa gördüm. Nasıl duruyor bilmiyorum ama yapım tarihi 1156-1157. Aşağı yukarı bin yıllık bir binanın deprem bölgesi olmasına rağmen ayakta kalması takdir edilecek bir durumdur” ifadelerini kullandı.
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