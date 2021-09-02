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Başından yaralı olarak sağlık ocağına götürülen Ela öldü, eşi gözaltına alındı

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Kentte tabancayla başından vurulmuş olarak eşi Celal S. (23) tarafından sağlık ocağına götürülen Ela S., (20) yaşamını yitirdi. Olayın ardından Celal S. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ela S.'nin eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla kendisini vurduğu öne sürüldü

02.09.2021 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ela'nın ölümünde korkunç şüphe! - Haberler
Ela'nın ölümünde korkunç şüphe!
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DHA

Olay, saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Celal S., otomobille, yaralı eşi Ela Ş.´yi ilçedeki sağlık ocağına götürdü. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Ela S., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, Ela S.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celal S.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ela S.´nin eşiyle tartıştığı, ardından da onun ruhsatlı silahıyla kendisini başından vurduğu öne sürüldü. Geçen yıl 22 Eylül´de evlenen çiftin 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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