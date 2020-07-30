Ellerin terlemesi psikolojik olabileceği gibi fizyolojik olarak da ortaya çıkmaktadır. Aşırı stres, endişe hali, sinirlilik gibi hallerde psikolojik olarak oluşmaktadır. Ter bezlerinin aşırı çalışması durumunda ise; fizyolojik olarak meydana gelmektedir. Aşrı terleme nedeni ile sosyal hayatta sıkıntılar oluşturabilmektedir. Özellikle el sıkışmalarında kişi rahatsızlık yaşamaktadır.
Psikolojik nedenler ile ortaya çıkan terleme sorunu bazı aktiviteler ve spor yaparak gevşenmesi sonucunda fayda sağlayabilir. Ya da psikolojik sorunların altta yatan nedenleri ortadan kaldırılarak bir iyileşme oluşturulabilmektedir. Fizyolojik oluşan ellerde terleme ise; bir hekim tarafından araştırılarak nedeni ortadan kaldırılmalıdır.
Vücudun ısı dengesini koruması açısından terleme olması önemli bir durumdur. Ancak aşırı olması halinde sorun var demektir. En yoğun ter bezleri avuç içlerinde bulunmaktadır. Stres, heyecan, ya da öfke anında ilk olarak ellerde terleme oluşur.
Terlemenin fizyolojik nedeni olan hiperhidroz ile hiç bir psikolojik etken olmaksızın kendiliğinden sürekli ellerin terlemesi meydana gelmektedir. Hiperhidroz (Aşırı terleme hastalığı) tedavisinde çeşitli bazı tedavi yolları denenmesine rağmen kesin olarak ameliyat haricinde ortadan kaldırılamamaktadır.
Önceden sadece psikolojik olarak ellerde terleme durumu kabul edilirken şimdilerde ise; ter bezlerinin aşırı çalışması nedeni ile oluşması da kabul görmüş durumdadır. Piskolojik etmenlerde daha çok sosyal ortamlarda sıkılgan bir yapıya sahip kişilerde daha fazla görülebilmektedir. Bu durum adrenalin salgılanmasının artması sonucunda ortaya çıkar.
Bazı kremler ya da terlemeyi rahatlatabilecek losyonlar ile az da olsa azaltılabilir. Klipsli ETS ameliyatı ile kalıcı tedavi sağlanabilmektedir. Bu tedavi sonucunda ellerde terleme tamamen ortadan kalkmaktadır.
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