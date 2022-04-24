El frenini çekmeden indi, 15 araca çarptı: 4 yaralı

İHA

Sarıyer'de şoförünün el frenini çekmeden indiği İETT otobüsü, yokuş aşağı kayarak 15 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada, biri hamile kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sarıyer Katar Caddesi İstinye Yokuşu’nda meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan İETT otobüsünü tamir etmek için araçtan inen şoför, el frenini çekmeyi unutunca otobüs yokuş aşağı kaymaya başladı.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Yokuştan aşağı kayan İETT otobüsü, 15 araca çarptıktan sonra durabildi. Yaşanan kazada, biri hamile kadın olmak üzere dört kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yokuş aşağı kayan İETT otobüsünde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Otobüsün çarptığı araç sahibi Hüseyin Emir, “Zaten ben arabanın içindeydim gördüğünüz gibi. Otobüs şoförü kayış koptu diye otobüsten inmiş. Ona bakarken otobüs başlıyor kaymaya, hepimize vura vura darmadağın etti. Bir hamile hanım vardı. Hamile hanıma Allah’tan bir şey olmadı da onu kaldırdılar hastaneye. Allah’tan can kaybımız yok, şükürler olsun. Yaralı bayağı kişi var. Ambulanslar zaten buradaydı 3-5 kişiyi alıp götürdüler. Hamile hanımın durumu biraz ağır görünüyordu. Benim durumum iyi şükürler olsun. En ucuz ben atlattım kazayı” dedi.

Kazada başından hafif yaralanan Hamit Tokmaktepe ise, “Benim aracım arka tarafta zaten. Otobüsün freninin boşaldığını gördüm de otobüste şoför de yoktu zaten arkasında bir şeyle uğraşıyormuş. Arkamdaki araca vurdu, kaçayım derken bana da vurdu. Biçe biçe geldi buraya kadar, sonumuz böyle. Bende ufak bir şey var da hastaneye gitmeye gerek yok herhalde, bakacağız. Arkamızda bir otobüs vardı yara yara buraya kadar geldi. Hasar ortada zaten görüyorsunuz” dedi.

16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yaşanan kazada, İETT otobüsü dahil 16 araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı. Araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.