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Haberler Futbol İspanya El Clasico'da Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona final için avantajı kaptı

Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona final için avantajı kaptı

İspanya futbol Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona avantaj elde etti.

Giriş: 03.03.2023 - 02:05 | Güncelleme: ABONE OL
El Clasico'da Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona final için avantajı kaptı
AA

Barcelona'nın golünü, 26. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Franck Kessie'nin şutunda Thibaut Courtois'dan dönen topun çarptığı Eden Militao kendi kalesine attı.

Real Madrid karşılaşmada baştan sona atak oynayan taraf olsa da Vinicius, Karim Benzema gibi forvetteki etkili oyuncuları Barcelona defansını geçemedi.

Kupada rövanş maçı 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Diğer yandan El Clasico olarak adlandırılan iki ezeli rakip tüm turnuvalarda 251. kez karşı karşıya geldi.

İstatistiklere göre Real Madrid 101, Barcelona 98 maçı kazanırken, 52 karşılaşma da berabere sona erdi.

Öte yandan kupanın 1 Mart'ta oynanan diğer yarı final maçında Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.

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