El Clasico'da Arda Güler sürprizi!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Barcelona maçında ilk 11'de başlıyor.
İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
LaLiga'da geçtiğimiz haftaki Celta Vigo maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Arda Güler, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu, son oynanan derbide asist yapmıştı.
İLK 11'LER
Barcelona: Szczesny, Martin, Cubarsi, Martinez, Garcia, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres
Real Madrid: Courtois, Lucas, Tchouameni, Asencio, Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius Jr