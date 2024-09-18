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        Haberler Gündem Güncel El birliğiyle mahalleyi temizlediler | Son dakika haberleri

        Kazdağları eteklerindeki mahallenin sakinleri el birliğiyle temizlik yaptı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, Çamlıbel Muhtarı Mustafa Çambel, dernek üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, bahçe duvarları beyaza boyandı ve alan temizliği yapıldı. Toplanan çuvallar dolusu kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıklar geri kazanım için ayrı poşetlere konularak mahalle meydanında sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:16
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          Balıkesir'in Edremit ilçesinde "18 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla bir araya gelen kırsal Çamlıbel Mahallesi sakinleri, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

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          Sinema ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in bir süre yaşadığı ve mezarının bulunduğu Kazdağları eteklerindeki mahallenin sokakları, çevresel kirlenmeye karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde çalışma yürütüldü.

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          Etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, Çamlıbel Muhtarı Mustafa Çambel, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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          Etkinlikte, bahçe duvarları beyaza boyandı ve alan temizliği yapıldı.

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          Dernek üyelerinin hazırladığı çevre duyarlılığını artırıcı, uyarıcı dövizler eşliğinde sürdürülen etkinlik çerçevesinde, Çamlıbel'in hatırasını yaşatacak Etnografya Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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          Belediye Başkanı Ertaş, yaptığı konuşmada, katılımcı, çözüm odaklı örnek yaklaşımlarından dolayı mahalle halkına teşekkür ederek, sorunların farkında olduklarını, çözümü için azami gayreti göstereceklerini söyledi.

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          Toplanan çuvallar dolusu kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıklar geri kazanım için ayrı poşetlere konularak mahalle meydanında sergilendi.

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