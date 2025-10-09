Habertürk
        Beşiktaş El Bilal Toure riske edilmedi! - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure riske edilmedi!

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde hafif sakatlık yaşayan El Bilal Toure, tedavisini İstanbul'da sürdürüyor. Ağrıları nedeniyle Mali Milli Takımı'na gönderilmeyen futbolcunun 2-3 gün içinde tamamen iyileşmesi bekleniyor.

        Giriş: 09.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:05
        El Bilal Toure riske edilmedi!
        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde hafif bir sakatlık yaşayan El Bilal Toure'nin durumu belli oldu.

        Derbinin ardından ağrıları süren Malili futbolcu, riske edilmeyip Mali Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri maçlarına gönderilmedi.

        İstanbul'da kalan 24 yaşındaki futbolcu, tesislerde tedavisini sürdürürken 2-3 gün içinde iyileşip tam olarak hazır hale gelecek.

        Beşiktaş'ta bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan ve bunların 4'ünde 11'de başlayan Toure, 1 gol kaydetti.

        Toure şarta bağlı satın alma opsiyonu ile Atalanta'dan kiralanmıştı.

