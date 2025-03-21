EKYS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart 2025 tarihinde düzenlendi. Okullarda müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 EKYS sonuçları açıklandı! Peki, MEB EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...
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MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 2 Mart 2025 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. EKYS sınavına girip başarılı olanlar müdür veya müdür yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanacak. Peki; 2025 EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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SON DAKİKA: 2025 MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2025 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı.
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EKYS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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2025 MEB EKYS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.15’tenitibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar; ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.