Ekvador, Dünya Kupası´nda

FIFA, Şili Futbol Federasyonu´nun, Ekvador Milli Takım forması giyen Byron Castillo´nun aslında Kolombiya doğumlu olduğuna ve Ekvador´un Dünya Kupası´ndan men edilmesine dair yaptığı şikayeti görüştü. Açılan soruşturmanın sonunda alınan karar doğrultusunda FIFA, Ekvador aleyhine açılan davanın kapatılmasına karar verdi. Bu doğrultuda Ekvador, Dünya Kupası´na katılacak.

Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası´na kısa bir süre kala Şili Futbol Federasyonu, FIFA´ya Ekvador Milli Takımı için yaptığı itiraz ile gündeme gelmişti. Şili´nin Ekvador forması giyen Byron Castillo´nun aslında Kolombiya doğumlu olduğunu açıklaması ve FIFA´ya itirazda bulunması sonucu FIFA başlattığı soruşturmayı bitirdi ve Ekvador için açılan davayı kapatma kararı aldı.

Açılan davada adı geçen Castillo elemelerde 8 maçta Ekvador formasını giymişti. Ekvador bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Castillo, Şili'ye karşı 2 maçta da sahada yer alırken, Ekvador bu 2 maçtan 4 puan çıkardı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz ay Şili Futbol Federasyonu avukatı Eduardo Carlezzo düzenlediği basın toplantısında Ekvador Milli Takımı forması giyen Byron Castillo´nun aslında Kolombiya doğumlu olduğuna dair belgeleri açıklamıştı. Carlezzo, Castillo´nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco şehrinde doğduğuna dair belgeyi FIFA ile paylaşmış ve resmi şikayette bulunmuştu. FIFA da 11 Mayıs´ta paylaştığı resmi açıklama ile konuyla ilgili olarak bir disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturmasını tamamlayan FIFA, Şili Futbol Federasyonu´nun yaptığı şikayeti haksız buldu.

EKVADOR CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

FIFA´nın aldığı kararı açıklamasının ardından Ekvador Futbol Federasyonu Başkanı Francisco Egas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Egas, FIFA´nın aldığı kararın fotoğraflarını kullandığı paylaşımına, "Bugün, sporda adalet yerini buldu. Biz hep doğru tarafta olduğumuzu biliyorduk. Haydi Ekvador!" notunu düştü.

21 Kasım'da başlayacak turnuvada Ekvador, A Grubu'nda Hollanda, Senegal ve ev sahibi Katar'la mücadele edecek.