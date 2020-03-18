Ekuban'a talip var!

Gana basınında yer alan habere göre; Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Caleb Ekuban'ı kadrosunda görmek istiyor. Mevcut kadroda bulunan Jermain Defoe’nin sakatlığı ve Alfredo Morelos’un da ayrılacak olması Ekuban adını ön plana çıkardı. Rangers yetkilileri, Trabzonspor’a yıldız isim için 10 milyon euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyor.

1 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi alınan Ekuban ile 2022'ye kadar anlaşma yapılmıştı. Bir dönem sakatlık geçiren ve yeni yeni eski formuna kavuşan Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada ter dökerken 8 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.