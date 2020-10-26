Hem lezzetli hem de bereketli olan ekşili köfte çorbası yapılışı itibariyle de çok kolaydır. Doyurucu olması özelliği ile yemek sofralarında sıklıkla pişirdiğimiz ekşili köfte çorbasını herkes beğenecektir.
Kaç Kişilik: 8-10
Hazırlama Süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 40 dakika
Ekşili Köfte Çorbası İçin Gereken Malzemeler:
Köftesi İçin;
250 gr kıyma
1 yumurta beyazı (Sarısı terbiyesi için )
1 yemek kaşığı un tepeleme
1 yemek kaşığı ince bulgur
1 adet orta boy kuru soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru reyhan
Tuz
Çorbası İçin;
3 su bardağı yoğurt (Ev yoğurdu olursa daha iyi olur )
2 yemek kaşığı tepeleme un
Yumurtanın sarısı
7-8 su bardağı soğuk su
1 su bardağı haşlanmış nohut
Sos İçin;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
Ekşili Köfte Çorbası Yapılışı:
Öncelikle çorbamızın köftesini hazırlayayım.
Kuru soğanı ve sarımsağı, rendenin ince tarafıyla rendeleyelim.
Karıştırma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurtanın beyazı, un, bulgur ve reyhani koyup 10 dakika iyice yoğuralım.
Elimizi yağlayarak, köftemizi misket büyüklüğünde yuvarlayalım.
Köftelerin küçük olmasına özen gösterin.
Köfteleri yaptıktan sonra buzdolabına kaldıralım.
Çorbamız olana kadar dinlensin.
Gelelim çorbasına; nohut hariç bütün malzemeleri tencereye alalım.
Unu, hiç topak kalmayacak şekilde çırpalım.
Ben bu işlemi mikserle yapıyorum.
Daha kolay oluyor ve hiç topak olmuyor.
Çorbayı ocağa alalım ve kaynayana kadar hiç bırakmadan karıştıralım.
Burası önemli karıştırmayı bırakırsanız kesilebilir.
Kaynayan çorbaya nohut ve köftelerimizi atalım.
15 dakika kadar pişirmeye bırakalım.
Pişen çorbaya tereyağımızı eritelim, iyice yanmadan nanemizi ekleyelim.
Çorbamızın üzerine dökelim.
Dilerseniz nohut koymayabilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Terbiyeli çorbalarda kesilmeyi önlemek için devamlı karıştırmak gerekiyor.
Misket köfteleri hazırladıktan sonra buzdolabında dinlenirse daha iyi olur.
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