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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Eksik' 4 Nisan'da Atlas 1948’de

        'Eksik' 4 Nisan'da Atlas 1948’de

        Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği, Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı 'Eksik' adlı tiyatro oyunu, 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da Atlas 1948'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 00:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:07
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        'Eksik' 4 Nisan'da Atlas 1948'de
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        Film festivalleri ve vizyon filmlerinin yanı sıra konserler ve sahne performanslarının da vazgeçilmez salonu Atlas 1948, merakla beklenen tiyatro oyunlarına da ev sahipliği yapıyor.

        Aksel Bonfil’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca’nın birlikte rol aldığı “Eksik” Atlas 1948 Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri ise Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor. Tek perdelik “Eksik”, KADAR’ın ilk tiyatro oyunu.

        Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olma çabasının anlatıldığı oyun; Metin’in annesinin bir trafik kazası sonucu komaya girdiğini haber vermek için babası Kartal’ın yanına, Datça’daki çiftlik evine gelmesiyle başlıyor. Kartal sıcaklardan, Derya ise telefonun çekmemesinden yakınıyor. Metin’in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. Yirmi dört saat içinde her şey tepetaklak olur. İzleyiciler ise kendilerini; geçmişten gelen sırların, aile içi hesaplaşmaların, gidenlerin, kalanların ve zaten hep eksik olanların anlatıldığı bir hikâyenin orta yerinde buluyor.

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        #Hande Doğandemir
        #Atlas 1948
        #eksik
        #tiyatro
        #OYUN
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