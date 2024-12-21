Eksi 10 derecede soba başında eylemdeler

Iğdır Belediyesi'nde çalışan, bir akşam kendilerine gelen SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen 204 işçi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte eylemlerini sürdürüyor.

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DHA'nın haberine göre, Iğdır'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 belediye işçisi, 8 Temmuz'da başladıkları oturma eylemini sürdürüyor. Belediye binasının karşısında kurdukları çadırda eylem yapan işçiler, bir yandan iklim koşulları ile mücadele ediyor.

REKLAM Yazın 40 dereceyi geçen sıcağa rağmen eylem çadırını terk etmeyen işçiler, aralık ayı ile birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece düştüğü Iğdır'da soğuğa da göğüs geriyor. İşçiler, gece yaktıkları soba başında toplanarak ısınıyor. Soba üzerinde demledikleri çayı yudumlayan işçiler, zorlu şartlara rağmen direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Çadırda yaktıkları sobada demledikleri çayı arkadaşlarına ikram eden işçilerden Erdal Vurgun, günlerdir işe dönüş mücadelesi verdiklerini belirtti. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda çadırlarına sahip çıktıklarını ifade eden Vurgun, işlerini geri istediklerini kaydetti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine rağmen çadırı terk etmediklerini söyleyen işçilerden Özgüç Güneş, çok zor şartlar altında mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi. İşe geri dönmeyi amaçladıklarını anlatan Güneş, "Yazın 40 dereceyi geçen sıcakta bu çadırda piştik. Kışın da eski 10 dereceye kadar düşen soğuğa rağmen mücadele veriyoruz" dedi.