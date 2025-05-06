Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Ekrem İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi

        İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi

        İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun diplomasının e-devletinden görülmediği belirtildi. Öte yandan İmamoğlu'nun avukatları tarafından diplomanın iptalinin itirazı için dava açıldı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı: Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar!

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Üniversitesi tarafından, 18 Mart'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.

        ÜNİVERSİTE VERİ TABANINDAN SİLDİ

        Edinilen bilgiye göre üniversite tarafından, İmamoğlu'nun diploma bilgisi de üniversitenin veri tabanından silindi. İmamoğlu'nun diplomasının e-devletinden görülmediği öğrenildi.

        İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir.

        REKLAM

        "İŞLEMİN İPTALİ İÇİN DAVAMIZI AÇTIK"

        Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.

        Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.

        "MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

        Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz."

        "YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİNİ SİLMEYİ UNUTMUŞLAR"

        Avukat Pehlivan yeni paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

        Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz:

        Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar!

        49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Habertürk Anasayfa