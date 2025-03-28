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        Haberler Gündem Politika Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

        CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 03:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 03:35
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        İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
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        CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

        Özer paylaşımında "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür" ifadelerini kullandı.

        "DERHAL AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN"

        Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #Son dakika haberler
        #istanbul büyükşehir belediyesi
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