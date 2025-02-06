Ekrem İmamoğlu: Davacı olan Sayın Erdoğan'dır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde AKOM’da düzenlenen anma töreninde konuştu. İmamoğlu, hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin, “Davacı olan sayın Cumhurbaşkanı’dır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bir anma töreni düzenledi. “En derin felaket anında bile bir araya gelebilmemizi sağlayamadık” diyen İmamoğlu törende hazır bulundu.

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İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi Haberi Görüntüle

TBB ve İBB Başkanı, 15 bine yakın çalışanla bölgede hizmet verdiklerini aktardı. Milletvekilleri ve belediye başkanları katılım gösterdi. “Ders almak değil, felaket anlarına hazır olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Mustafa Demir Hoca tarafından dualar okundu. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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AFET BÖLGESİNDE BARINMA KRİZİ DEVAM EDİYOR

İmamoğlu, deprem bölgesindeki barınma krizinin hala çözülemediğini söyledi. “319 bini ilk yılda teslim edilecek, tamı tamına 650 bin konut vaadiyle ortaya çıkanlar, 2 yılda ancak 201 bin konut tamamlayabildi” açıklamasını yaptı. Toplamda 650 bin konut yapılacağı açıklandığını aktardı. “İnsanlarımızı iki yıl sonra çadırda, konteynırda da bırakmazsınız” dedi. Geçici barınma alanlarının nitelikli olması gerektiğini vurguladı. İnsani koşullarda yaşam alanları oluşturulması gerektiğini ifade etti. Hatay’da 2 binin üzerinde insanın geçici konutlarda yaşadığını söyledi.

“KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON EKSİK KALDI”

İmamoğlu, kurumların hesap vermediğini söyledi. “Başta Kızılay olmak üzere, başımızı öne eğdiren birçok kurumun sorgulanmadığını düşünüyorum” dedi. Deprem bölgesindeki ihmallerin araştırılmadığına dikkat çekti. İletişimsizliğin büyük sorunlara yol açtığını belirtti. “Bir araya gelmeyeceğiz de kim gelecek Allah aşkına?” diye sordu. Kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Afet yönetiminde iş birliğinin şart olduğunu ifade etti.

RİSKLİ ALAN TESPİTLERİ YAPILDI

İBB Başkanı, bakanlığın 69 riskli alan belirlediğini açıkladı. “Biz yaptığımız detaylı bilimsel analizlerle İstanbul’da gerçekten riskli 142 alan tespit ettik” dedi. Bakanlığın belirlediği alanlardan sadece ikisinin gerçekten riskli olduğunu vurguladı. “Bu on binlerce yapıyı biz mi biriktirdik?” sorusunu yöneltti. Bilimsel verilerin önemine işaret etti. İstanbul’un depreme hazırlanması gerektiğini belirtti. “Kanal İstanbul denen safsata için çırpınanlar var” ifadelerini kullandı.

REKLAM HAKKINDA AÇILAN DAVALAR: DAVACI ERDOĞAN’DIR İmamoğlu, hakkındaki son iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Hakkımdaki davanın sahibi başsavcı ya da başsavcı vekili değil” açıklamasını yaptı. Davanın gerçek sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktardı. Dava dosyalarının tümünde Erdoğan’ın imzası bulunduğunu belirtti. “Benimle ilgili istediği hapis cezası tam 17 yıl olmuştur” dedi. Üçüncü kez siyasi yasak istendiğini açıkladı. İddianamenin başsavcı vekili tarafından hazırlandığını ifade etti. İmamoğlu, yargının siyasi baskı altında olduğunu söyledi. “Siyaseti korkuyla dizayn edeceğini zannediyor” ifadelerini kullandı. Yargı tacizi süreçlerini utanç verici olarak nitelendirdi. “Benimle değil, benim nazarımda milleti dava ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Siyasetin ancak sandıkta şekillenebileceğini vurguladı. Adliye koridorlarında panik yaşandığını öne sürdü. “Mertçe mücadele etmek yerine bizi sakatlamaya çalışıyorlar” dedi. MARMARA DEPREMİ: ALLAH KORUSUN Kİ HEPİMİZE DİZ ÇÖKTÜRÜR İBB Başkanı, “Önümüzde bir Marmara depremi vardır, günü belli değildir” uyarısında bulundu. Her an büyük felaketle karşılaşılabileceğini söyledi. “Allah korusun ki, Marmara depremi hepimize diz çöktürür” dedi. Ekonomik ve psikolojik etkilerin büyük olacağını aktardı. İstanbul’un ülkenin kalbi olduğunu vurguladı. “Bu büyük sorumluluğa rağmen bütün kurumlara el uzatıyoruz” açıklamasını yaptı. Tüm kurumların iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. FİNANSMAN SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ İmamoğlu, kentsel dönüşüm projelerinde sorun yaşadıklarını anlattı. “5,5 yıldır KİPTAŞ’in projelerine tek bir kamu bankası kredi vermiyor” dedi. Banka yöneticilerinin bunun siyasi talimat olduğunu söylediğini aktardı. “Kamu bankası kimin? Kimlerin vergileriyle yürütülüyor?” sorularını yöneltti. Vatandaşların evlerini dönüştürmek istediğini belirtti. “Bu kadar basit bir şeyi dahi esirgemenin anlamı ne?” diye sordu. Finansman sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. RİSKLİ ALAN TESPİTLERİ YAPILDI İBB Başkanı, bakanlığın 69 riskli alan belirlediğini açıkladı. Belediyenin bilimsel analizlerle 142 riskli alan tespit ettiğini söyledi. Bakanlığın belirlediği alanlardan sadece ikisinin gerçekten riskli olduğunu vurguladı. Rant odaklı yaklaşımların tehlikesine dikkat çekti. Bilimsel verilerin önemine işaret etti. İstanbul’un depreme hazırlanması gerektiğini belirtti.