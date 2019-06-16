16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Tarihi ortak canlı yayını bu akşam İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleşecek. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını Habertürk TV ekranlarında izlenecek ve haberturk.com da canlı anlatımı yapılacak.
EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması bugün saat 21:00'da tüm kanallarda canlı yayınlanacak. CHP'li Engin Altay tarihi ortak canlı yayın ile ilgili, "Eşit süre ve eşit sorularla yapılacak. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır." dedi.
EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYIN AÇIKLAMASI
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile yapacağı canlı yayın ile ilgili sosyal medya hesabından, "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim" şeklinde bir açıklamada bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Adayların yapacağı ortak yayının sonuca ciddi etkileri olabilir. Zira vatandaş kimin kim olduğunu tam manasıyla bilmiyor. Kampanyasını yalan üzerine bina edenler var, bir de gerçekler üzerine bina edenler var. Şimdi vatandaşın da bunu görmesi lazım. Halkımız yalan üzerine kampanya inşa edenlere haddini 23 Haziran’da bildirecek. Bunun için de aydınlatılması gerekir." dedi.
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı karşılaşması için tıklayın
EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI ANLATIM
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayın açıklamaları için...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!