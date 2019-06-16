Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Tarihi ortak canlı yayını bu akşam İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleşecek. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını Habertürk TV ekranlarında izlenecek ve haberturk.com da canlı anlatımı yapılacak.

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması bugün saat 21:00'da tüm kanallarda canlı yayınlanacak. CHP'li Engin Altay tarihi ortak canlı yayın ile ilgili, "Eşit süre ve eşit sorularla yapılacak. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır." dedi.

EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile yapacağı canlı yayın ile ilgili sosyal medya hesabından, "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim" şeklinde bir açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Adayların yapacağı ortak yayının sonuca ciddi etkileri olabilir. Zira vatandaş kimin kim olduğunu tam manasıyla bilmiyor. Kampanyasını yalan üzerine bina edenler var, bir de gerçekler üzerine bina edenler var. Şimdi vatandaşın da bunu görmesi lazım. Halkımız yalan üzerine kampanya inşa edenlere haddini 23 Haziran’da bildirecek. Bunun için de aydınlatılması gerekir." dedi.

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EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI ANLATIM

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayın açıklamaları için...