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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de! 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

        EKPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de! 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercihleri için bekleyiş devam ediyor. 2024 EKPSS sınav sonuçları Mayıs ayında açıklandı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, o tarihten bu yana EKPSS tercih kılavuzu araştırması yapıyor. Sınavdan aldıkları puanlara göre kamuda engelli kadrosu için boş olan pozisyonlara tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:50
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        • 1

          2024 EKPSS tercihleri için ÖSYM duyuruları yakın takibe alınmış durumda. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılım sağlayan adaylar, kamuda boş olan engelli pozisyonlarına tercihte bulunacak. Bu aşamada adaylara ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu yol gösterecek. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

        • 2

          EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

          ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

          EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

          Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

          Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

        • 4

          EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

          Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

          ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

          ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

          LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

        • 5

          2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

          LİSANS

          Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246

          Kontenjan Sayısı 1.321

          Yerleşen Aday Sayısı 1.207

          Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114

        • 6

          ÖN LİSANS

          Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133

          Kontenjan Sayısı 552

          Yerleşen Aday Sayısı 523

          Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29

        • 7

          ORTAÖĞRETİM

          Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751

          Kontenjan Sayısı 423

          Yerleşen Aday Sayısı 384

          Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39

        • 8
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