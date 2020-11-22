EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS soruları ve cevapları merak konusu oldu. 15 Kasım Pazar günü saat 10:15'te merkezi olarak düzenlendi. Sınavın ardından sınava giren vatandaşlar Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen EKPSS soruları ve cevapları...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ÖSYM EKPSS SORU VE CEVAP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2020-EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI

7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

2020-EKPSS VE KURA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar, 2020-Kura’ya başvurabileceklerdir. 2020-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de),2020-Kura’ya başvuramayacaklardır.

2020-EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 18 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-01 Aralık 2020 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 01 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

2020-EKPSS KURA BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ