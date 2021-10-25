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EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? 2022 EKPSS hakkında

Her iki yılda bir düzenlenen ve önümüzdeki yıl da düzenlenecek olan EKPSS 2022 ile ilgili geri sayım başladı. Yurt genelinde sınava hazırlanan adaylar, henüz sınav tarihi ve başvuru tarihi açıklanmayan EKPSS'nin ne zaman başlayacağı ile ilgili aramalar yapıyor. İşte 2020 yılında Kasım ayında düzenlenen EKPSS 2022 ile ilgili son durum...

25.10.2021 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? 2022 EKPSS hakkında

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ile ilgili araştırmalar başladı. Peki EKPSS ne zaman düzenlenecek, sınav tarihi belli oldu mu? İşte yeni EKPSS ile ilgili son durum...

EKPSS 2022 BAŞVURU TARİHİ VE SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?

EKPSS 2022 sınav ve sınavı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasıyla 2022 sınavlarının tarihleri belli olacak.

BU SENE EKPSS VAR MI?

EKPSS 2 yılda bir uygulanan EKPSS en son 2020'de uygulandığından 2022 yılında EKPSS uygulanacak.

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