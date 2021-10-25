Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ile ilgili araştırmalar başladı. Peki EKPSS ne zaman düzenlenecek, sınav tarihi belli oldu mu? İşte yeni EKPSS ile ilgili son durum...

EKPSS 2022 BAŞVURU TARİHİ VE SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?

EKPSS 2022 sınav ve sınavı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasıyla 2022 sınavlarının tarihleri belli olacak.

BU SENE EKPSS VAR MI?

EKPSS 2 yılda bir uygulanan EKPSS en son 2020'de uygulandığından 2022 yılında EKPSS uygulanacak.