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        Haberler Bilgi EKPSS atama taban puanları: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

        EKPSS atama taban puanları: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

        EKPSS atama puanları sonuçların açıklanmasının ardından araştırılıyor. Lise, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan adaylar EKPSS taban puanlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda gözler "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 EKPSS atama taban puanları ve tercih tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:52
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        • 1

          Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 23 Mayıs itibarıyla erişime açıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla EKPSS tercih sürecine ilişkin araştırmalar sıklaştı. Adaylar aldıkları puanlar ile 4 yıl boyunca tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, EKPSS taban ve atama puanları belli oldu mu? EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?

          EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

        • 3

          EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlanmadığı için tercih tarihleri de henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 4

          EKPSS ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanlarını açıkladı. Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans düzeyinde paylaşılan verilere aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 5
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