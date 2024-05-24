EKPSS atama taban puanları: 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 23 Mayıs itibarıyla erişime açıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla EKPSS tercih sürecine ilişkin araştırmalar sıklaştı. Adaylar aldıkları puanlar ile 4 yıl boyunca tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, EKPSS taban ve atama puanları belli oldu mu? EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair detaylar...