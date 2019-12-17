Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

EKPSS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) SINAV TARİHİ 26.04.2020 BAŞVURU TARİHİ 24.01.2020 BAŞVURU SON 12.02.2020 GEÇ BAŞVURU 11.03.2020 GEÇ BAŞVURU SON 12.03.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 27.05.2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020-EKPSS/KURA SINAV TARİHİ 28.04.2020 BAŞVURU TARİHİ 12.05.2020 GEÇ BAŞVURU 03.06.2020 GEÇ BAŞVURU SON 04.06.2020 23:59

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.