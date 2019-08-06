Türkiye girişim ekosistemini dünyaya tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Startups.watch işbirliği ile bir rapor hazırlandı.

'The State of Turkish Startup Ecosystem' ismli rapor, ekosistemin geçirdiği dönüşüm, yatırımlar ve güncel gelişmeleri ekosistemdeki çeşitli paydaşlardan örnekler ile aktarıyor.

Bu kapsamda, 212, Collective Spark, iyzico, Bogazici Ventures, Earlybird, Revo Capital, Capria, Trendyol, Hummingbird Ventures, 500 Istanbul ve Parasut gibi kuruluşların yöneticilerinin Türkiye girişim ekosistemi hakkındaki görüşleri raporda yer alıyor.

Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, hazırladıkları rapor ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'ye yatırım çekmek için kurulmuş bir yapı olarak, son dönemde Türkiye'de daha çok fon kurulmasına destek olmak için yurt dışındaki yatırımcılara ziyaretler düzenliyor. Bu kapsamda, Türkiye ile ilgili özet bilgileri sunabilecekleri bir rapor ihtiyacı vardı. Biz de tüm verilerimizi kullanarak bir rapor hazırladık. Bu raporun, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi daha kolay tanımasını sağlamasını ve yeni girişimlere yatırım yapılmasına da bir nebze yardımcı olmasını hedefliyoruz" dedi.

DOĞU AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK MERKEZ

Rapora yakından baktığımızda, her yıl 550 yeni startupın kurulduğu Türkiye'de, 2010-2018 yıllar arasında toplamda 488 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı ve bu tutarın ise Türkiye'yi Güney Doğu Avrupa'daki en büyük startup merkezi yaptığını görüyoruz.

Öte yandan, yeni yatırımlar ile birlikte Türkiye ekosistemindeki startuplara yılda 200 milyon dolarlık yatırımın yapılır hale geldiği de raporda yer alan bilgiler arasında.

Söz konusu tutarın Batı Avrupa'dan düşük olduğunun altı çizilirken, Türkiye'de özellikle son iki yılda satılan 3 girişimin toplam tutarının 250 milyon dolar büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ekosistemde dair bir takım istatistiklerinde grafiksel eşliğinde paylaşıldığı raporda, 2010 yılında 7 olan hızlandırıcı merkez sayısının, 2018'de 47'e yükseldiği kaydedildi.

Yine 2010 yılında sadece 1 olan ortak çalışma alanı sayısının, 2018 itibariyle 41 olduğu bilgisi paylaşıldı.

TEKNOPARKLARIN CİROSU VE İHRACATI ARTTI

Teknopark sayılarına değinilen raporda, 2010 yılında 39 adet teknoparkın olduğu Türkiye'de, bu sayının 2018'de 81'e yükseldiği bildirildi.

Teknoparklarda ekosistemden 5 bin 334 firmanın yer aldığı bilgisi paylaşılırken, bu adreslerde toplamda 51 bin 574 kişinin çalıştığı aktarıldı. Öte yandan, teknoparklardaki firmaların cirosunun geçen yıl yüzde 23.1 oranında artarak 16 milyar TL'ye, ihracatında yüzde 31 artarak 3.8 milyar TL olduğu bildirildi.

Yatırımcı sayısı hakkında da bilgilerin yer aldığı raporda, Türkiye'de 2013 yılında akredite olmuş melek yatırımcı sayısının 155 olduğu, bu sayının 2018'de 471'e yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan, 2018 yılında 28 adet işlemin gerçekleştiği girişim ekosisteminde yerli girişimlerin toplamda 1 milyar 121 milyon dolarlık 'exit'e imza attığı bildirildi.

Raporda yer alan grafikte, 2010 yılında girişimlere yapılan yatırımların büyüklüğünün 19.1 milyon dolardan 2017 yılında 112.2 milyon dolara yükseldiği, 2018 yılında ise 58.7 milyon dolara gerilediği görülüyor.