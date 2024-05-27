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        Haberler Gündem Güncel Ekonomist Korhan Berzeg, 345 gün sonra defnedildi

        Ekonomist Korhan Berzeg, 345 gün sonra defnedildi

        Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:38
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        • 1

          Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemik parçaları, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

        • 2

          Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Berzeg'e ait olduğu değerlendiren kafatası ile diğer kemik parçalarının, İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemeleri tamamlandı.

        • 3

          Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemikler, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek, ekonomistin eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'e teslim edildi.

        • 4

          Daha sonra Gönen Belediyesine ait araçla Armutlu Mahallesi'ne getirilen cenaze için ailenin evinde helallik alındı.

        • 5

          Korhan Berzeg'in kemik parçaları, Armutlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında babası Muhsin Berzeg'in kabrinin yanında toprağa verildi.

        • 6

          Cenaze törenine, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ile vatandaşlar katıldı.

        • 7

          Kaymakam Yurt, Berzeg ailesine taziyelerini iletmesinin ardından yaptığı açıklamada, son görevlerini yaptıklarını belirterek, "Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam edecek. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde yine çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki ölüm sebebinin tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz." dedi.

        • 8

          Nisa Berzeg de babasının kayıp olduğu yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiklerini, sürecin çok zor geçtiğini vurgulayarak, sonuçlanmış bir soruşturma olmadığından sürecin devam etmesini istediklerini kaydetti.

        • 9

          Angela Berzeg ise soruşturmanın sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

        • 10

          ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

          Adli Tıp Kurumu raporunda, muhtemel hayvan müdahalesine bağlı doku kayıpları dikkate alındığında kemiklerin 3-12 ay önce ölmüş kişiye ait olabileceği ancak kesin ölüm tarihinin belirlenemediği aktarıldı.

        • 11

          Raporda, olay yeri görüntüleriyle birlikte değerlendirildiğinde üzerinde yer yer hayvan müdahalesine bağlı kemik kayıpları olan kafatası parçalarındaki künt travmatik (vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travma) ​​​​​​​ nitelikteki kırıkların daha ziyade yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği, ancak kemik doku eksiklikleri ve yumuşak dokuların

          mevcut olmaması sebebiyle kişinin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği kaydedildi.

        • 12

          NE OLMUŞTU?

          Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

        • 13

          Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        • 14

          Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

        • 15

          Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, mahalle sakinleri tarafından 23 Nisan'da kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı. Daha sonra başlatılan aramalarda da Berzeg'e ait olduğu değerlendiren başka kemik parçaları bulunmuştu.

        • 16

          Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg, Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın, Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

          Aramalar, 30 Nisan'da sonlandırılmıştı.

        • 17
        • 18
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