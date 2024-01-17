Ekonomik eşitsizlikler: Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi

BU ÜLKELERİN DAHA YOKSUL OLMASININ SEBEPLERİ

Bu ülkelerde gözlemlenebilecek eğilimlerden birisi, yüksek düzeydeki gelir eşitsizliğidir. Son yıllardaki bir miktar ekonomik büyümeye rağmen yoksulluk oranları, özellikle temel altyapı ve hizmetlere erişimin sınırlı olduğu kırsal alanlarda hala yüksektir. Siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk da bu ülkelerdeki kalıcı katkıda bulunuyor. Ayrıca, eğitimli bireylerin daha iyi ekonomik fırsatlar için diğer ülkelere beyin göçü yapması da nitelikli insan gücünü düşürdüğünden zaten zor durumdaki ekonominin giderek kötüleşmesine yol açıyor.