Ekonomide gözler Orta Vadeli Programda: Bu hafta açıklanıyor

Gözler, Türkiye'nin ekonomideki 3 yılına ışık tutacak yeni Orta Vadeli Programda olacak. Yasaya göre, OVP'nin eylül ayının ilk haftası sona ermeden Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonundaki ekonomi yönetimi, hazırlıklarını tamamladı.

PROGRAM BU HAFTA AÇIKLANACAK

Program, bu hafta Beştepe'de düzenlenecek törenle açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, birlikte kameralar karşına geçerek ekonomideki yeni hedefleri paylaşacak. Açıklamanın ardından, program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

MAKRO HEDEFLER GÜNCEL GELİŞMELERLE BELİRLENECEK

2025-2027 OVP'sinde; 2025 enflasyon tahmini yüzde 17,5, 2026 yüzde 9,7, 2027 ise yüzde 7 olarak belirlenmişti. Büyüme tahmini ise sırasıyla yüzde 4, yüzde 4,5 ve yüzde 5'ti. 2026-2028 yıllarını kapsayacak yeni program ile 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefler, güncel gelişmeler değerlendirilerek yeniden belirlenecek.

Aynı dönemde hayata geçmesi planlanan yatırımlar, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye yönelik alınacak yapısal tedbirler sıralanacak. Geçtiğimiz hafta ekonomi koordinasyon kurulu OVP'nin hazırlıklarını ele almak için bir araya geldi. Kurul, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada “mali disiplinden taviz vermeyeceğiz” mesajı verdi. “Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyon, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır" denildi.