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        Haberler İş-Yaşam Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün yapılan toplantının ardından görüşülen konularla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "OVP'nin, öngörülebilirliği arttırarak yatırım ortamına önemli katkılar sunması beklenmektedir" denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise toplantı sonrası güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadelenin öncelikli olmaya devam edeceğini belirtti

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 13:18
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle:

        "Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde güncel ekonomik gelişmeler ve öncelikli ekonomi politikalarını görüşmek üzere bu dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.

        Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerimizin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atılmıştır.

        Bu dönemde depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir;

        • Bugünkü toplantıda ilk olarak güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümü değerlendirilmiştir.

        • Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır.

        • İlgili tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak OVP’nin, öngörülebilirliği arttırarak yatırım ortamına önemli katkılar sunması beklenmektedir.

        • Mali disiplini esas alan maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır.

        • Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir.

        • Toplam maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın rehabilitasyonuna bütçe imkanları içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm kurumların öncelik tanıması sağlanacaktır.

        • Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası’nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alınmıştır.

        • Para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapılmış, Kur Korumalı Mevduat konusunda gelişmeler değerlendirilmiştir.

        • Toplantıda mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği özel olarak değerlendirilmiş, tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alınmıştır.

        • Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

        • Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü ilerlememizi sağlayacak gündem önerileri sunulmuş ve bu süreçte ilgili tüm kurumlarımızın uyum, iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalışma kararlılığı vurgulanmıştır.

        • Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek, nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecektir."

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantı kapsamında, güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümünü değerlendirdiklerini belirtti.

        'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

        Haziran ayındaki ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Yılmaz "Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıkları gözden geçirdik. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımızı güncelleyecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritamızı tüm kesimlerle istişare içerisinde hazırlayarak ortaya koyacağız. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası’nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.

        'ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

        Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

        "Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek, nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecek. Toplantıya katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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