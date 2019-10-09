Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve bu sürecin Türkiye ABD ilişkilerine olası etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5 haftanın zirvesine çıkarken operasyonun başlamasına rağmen alınan önlemler Türk Lirası ve Borsa İstanbul'daki kayıpları sınırladı. Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı harekatında ekonominin etkilenmemesi için başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere hükümetin yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Bugün İstanbul'da yapılan IFS 19 finans zirvesine katılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve kamu bankaları genel müdürlerinin zirveye harekatın olası olumsuz etkileriyle ilgili önlem almak için katılmadıkları gözlendi. Bakan Albayrak'ın kamu bankaları genel müdürlerini Ankara'ya çağırdığı ifade ediliyor. Böylece dolar kuru yüzde 0.78 değer kazanarak 5.87'nin üzerine yükselirken Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 2.17 ile sınırlandı. Borsa günü 99 bin 649 puandan kapattı.

KAMU BANKALARI ÖNLEMİ

Reuters haber ajansının haberine göre ise kamu bankaları dövizde stabiliteyi sağlamak için satış yönünde müdahalelerde de bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından dün 5.8465'e yükselen dolar/TL, öğleden sonra Trump'ın iki ülke ilişkilerini savunan açıklamaları ile geriledi ancak düşüş kalıcı olmadı.

Trump, Suriye'ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çok abartılması durumunda

Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden attığı bir tweet ile Türkiye'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu söyledi. Global piyasalarda ise küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatan ABD ve Çin arasındaki ticaret ve dış politika anlaşmazlığının kısa sürede çözüleceğine işaret eden herhangi bir ipucu olmamasının getirdiği endişeler hakim durumda.