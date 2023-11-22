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        Haberler Yaşam Ekolojik Denge Nedir? Biyoloji Terimi Olarak Ekolojik Denge Ne Demek ve Nasıl Korunur?

        Ekolojik denge nedir? Biyoloji terimi olarak ekolojik denge ne demek ve nasıl korunur?

        Denge, uyum ve istikrar… Doğal yaşamın bütününü kapsayan kavramların birkaçını oluşturur. Dünya üzerindeki muazzam düzeni insanoğlu sürdürmek zorundadır. Özellikle son yıllarda ekolojik dengeye olan merakın artmasıyla birlikte ekolojik denge nedir? sorusu da beraberinde gelmektedir. Ekolojik denge nedir? Biyoloji terimi olarak ekolojik denge ne demek ve nasıl korunur? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:28
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        Ekolojik denge nedir?
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        Gezegendeki her canlı önemlidir ve ekosistemi dengede tutmaya yardımcı olur. Bunu bir zincirin halkalarına benzetebilirsiniz. Zincirin muntazam görünümü bir halkanın kopmasıyla sekteye uğrar. Ekolojik denge, ekosistemdeki her türün sayısında istikrarlı bir denge olarak açıklanabilir. Ekolojik denge nedir ve bozulursa ne olur? Ekolojik denge ne demek ve nasıl sağlanır? İşte, merak edilen detaylar.

        Ekolojik Denge Nedir?

        Ekoloji, ekosistem çalışma bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekolojik denge, tüm canlı türlerinin hayatta kalmasını ve çevreyle uyum bir şekilde varlığını devam ettirmesini sağlayan sistem olarak tanımlanabilir. Yani ekolojik denge, türlerin diğer türlerle ve çevresiyle bir arada yaşadığı istikrar durumunu ve ekosistem organizasyonunu açıklayan bir terimdir. Bunu yaşamımızdaki meslekler üzerinden örnekleyebiliriz. Toplumda sistemin devamlılığı için pek çok iş kolu vardır. Doktor, pastacı, garson ya da çiftçi, toplum düzeninde önemli rol oynar. İşte, bu düzen sistematiği ekosistemin sorunsuz çalışmasını sağlamada da önemli bir role sahiptir. Yırtıcı kuşlar fare popülasyonunu kontrol altında tutarken böcekler bitkilerin üremesine, solucanlar ise yaprak çöpünü ayrıştırmaya katkı sağlar.

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        Sanayileşme oranının yüksek derecelere çıkmasından önce dünyadaki ekolojik düzen son derece tutarlı bir şekilde ilerliyordu. Ancak oldukça büyük fabrikaların kurulması ve insan ömrünün uzamasına paralel olarak nüfusun artması, doğal kaynakların hızlı bir şekilde azalmasına ve yenilenebilir olmayan kaynaklarda kıtlık yaşanmasına sebebiyet verdi. Ayrıca pek çok sektörden yayılan zararlı gazlar da ekolojik dengenin bozulmasında öncü oldu.

        Ekolojik Denge Bozulursa Ne Olur?

        Ekolojik dengenin genel tanımından sonra en fazla sorulan soruların başında bozulmasıyla meydana gelecek olaylar zinciri yer almaktadır. Öyle ki günümüz şartlarında ekolojik dengenin sağlıklı bir şekilde korunduğundan söz edemeyiz. Sanayi Devrimi’nden sonra dünya nüfusu fazlalaşmaya başladı ve ekolojik denge bozulmaya başladı. Ekolojik dengeyi bozan unsurlar ise şunlardır:

        • Endüstriyel üretimin artış göstermesi
        • Ağaçların kesilerek yerine binalar yapılması
        • Nüfus yoğunluğunun dünya genelinde artış göstermesi
        • İneklerin sera gazı salgılaması
        • Pek çok sanayi alanında kimyasal ürünlerin kullanılması
        • Petrol ve benzin kullanımının dünya çapında bir artış göstermesi
        • Çarpık kentleşme
        • Çevre kirliliği konusunda bilinçli olmayan insanların yapılan uyarıları önemsememesi
        • Kâğıttan çok plastik kullanımına yönelmek
        • Doğal kaynakların azalması

        Ekolojik Dengenin Bozulmasının Sonuçları:

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        • Binlerce hayvanın neslinin tükenmesi
        • Farklı bölgelerdeki mevsimsel sıcakların artış ya da azalma göstermesi
        • Yeşil alanların azalmasına bağlı olarak atmosferdeki oksijen oranının azalması
        • Tahribatın en belirgin sonuçlarından biri küresel ısınmadır.
        • Sel ve kıtlık gibi doğal felaketlerin artması

        Ekolojik Denge Ne Demek?

        Ekolojik denge için, hayvan ve bitki türlerinde canlılığın devamı için korunması gereken denge tanımını yapabiliriz. Beşeri faktörler doğal bir sistem olduğu için ikinci plandadır. Sanayi devriminden sonra nüfus ve tüketimin artmasıyla birlikte bozulmaya başlamıştır. Sistemde insanlar, hayvanlar ve bitkiler etkileşim halinde bulunmaktadır.

        Ekolojik Denge Nasıl Sağlanır?

        Her birey ekolojik dengenin korunması adına adım atabileceği yönergeleri takip etmelidir. Okullarda doğa sevgisi adına farkındalık yaratılmalı, vatandaşlara bu konu üzerinden telkinler verilmelidir. Kesilen her ağaç yerine 100 adet fidan dikilmeli, yeşillendirme politikası üzerinden gidilmelidir. Fabrika bacalarına havanın kirlenmesini önleyecek filtreler takılmalıdır. Suların temiz tutulmasına özen gösterilmeli ve israftan kaçınılmalıdır.

        Ekosistem nedir?
        Ekosistem nedir?
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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