Ekmek fiyatı 2020! İstanbul, Ankara'da ekmek fiyatı ne kadar?

2020 yılının gelmesiyle birlikte pek çok şeye zamlarda gelmiş durumda.. Bunlardan biri ekmek, vatandaşlar İstanbul' da ve Ankara'da ekmeğe gelen zam oranlarını merak ediyor. İşte 2020 ekmek İstanbul ve Ankara'da ekmeğe gelen zam oranları...

Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar?

Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliğinin değerlendirmesi sonucunda 1 lira 25 kuruş olarak devam edecek.

İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar?

İstanbul’da satılan 200 gram ekmeğin 1.25 TL’den 1.40 TL’ye, 250 gram ekmeğin 1.50 TL’den 1.75 TL’ye çıkması bekleniyor.