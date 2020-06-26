Eklem ağrıları kişinin hayatını olumsuz etkileyen ve bazı nedenler yüzünden ortaya çıkan rahatsızlık verici bir durumdur. Oluşan ağrılar, şişlikler ve kasılmalar rahat bozucudur. Bazı gıda takviyeleri alarak günlük hayatta oluşan eklem ağrılarından kurtulmak mümkün olabilmektedir.
Eklem ağrıları hemen her yaşta görülebilir. Fazla kilolar, spor yaparken yanlış bir hareketle ve çeşitli hastalıklar ile ortaya çıkabilmektedir.
Eklem ağrılarına neden olabilecek hastalıklar ve durumlar
Bu gibi nedenlerden ötürü ortaya çıkan eklem ağrıları için mutlaka tedavi için bir uzman hekime baş vurmak gereklidir.
Ancak günlük geçici oluşan eklem ağrıları için bazı gıdalar fayda sağlar ve etkili olabilir. Bu sayede ağrılardan kurtulma şansı doğmuş olmaktadır. Bunların yanında hastalıkların bazılarında da etki sağlama özellikleri bulunmaktadır.
Yeşil Çay: İçerisinde bulunan kateşin bileşeni epigallocatechin-3-gallate (EGCG),osteoartritte oluşan kıkırdak hasarında korunmaya yardımcı olmaktadır.
Brokoli: içinde bulunan Sulforaphane maddesi ile inflamasyona sebep oluşturan sitokinleri bastırmaya etki etmektedir. Eklem üzerinde iltihap azaltıcı ve artrit hastalığının şiddetini yavaşlatma da etki sağlar.
Zerdeçal: içeriğinde bulunan kurkumin maddesi sayesinde iltihapların oluşmasını önlemektedir.
Zeytinyağı: Zeytinyağında bulunan oleocanthal adlı madde sayesinde eklem ağrısı ve romatoid artrit de bulunan sertliği azaltmaktadır.
Kinoa: Gluten içermeyen prinç, darı gibi tahıllarla beraber kinoa tüketmek eklem ağrılarını önlemektedir.
Kiraz: Antosiyanin bileşikler açısından zengin olan kiraz enerji verir. Antioksidan içermesi ile de inflamasyonu azaltır. Romatoit artrit belirtilerini de azalttığı bazı araştırmalar tarafından iddia edilmektedir.
Somon: İnflamasyonu engelleyerek tutukluğu ve eklemlerde hassasiyeti azaltır. Omega3 ile bu etkileri yaratabilmektedir.
Tüm Tahıllar: kepekli ekmek, yulaf ezmesi ve pirinç inflamasyonu azaltarak eklemlerin sağlıklı olmasına yardımcı olabilmektedir.
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