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Ekin Türkmen: Ne söylediysem o

Geçtiğimiz günlerde evliliğe dair, "Aynı evde kalmak bile korkunç" şeklinde konuşan Ekin Türkmen'e hâlâ aynı fikirde olup olmadığı soruldu. Türkmen, konuyla ilgili olarak, "Ne söylediysem o" demekle yetindi

Giriş: 02.02.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ekin Türkmen: Ne söylediysem o - Magazin haberleri
"Ne söylediysem o"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ekin Türkmen, Bebek'te arkadaşıyla birlikte yürürken görüntülendi. Türkmen, gazetecilerin, "Yürüyüşe mi çıktınız?" sorusuna, "Hayır, işim var. Bir yere gidiyorum" diye yanıt verdi.

"NE SÖYLEDİYSEM O"

Geçtiğimiz günlerde evliliğe dair, "Aynı evde kalmak bile korkunç" şeklinde konuşan Ekin Türkmen'e hâlâ aynı fikirde olup olmadığı soruldu. Türkmen, konuyla ilgili olarak, "Ne söylediysem o" demekle yetindi.

"EVLİLİK BANA GÖRE DEĞİL" DEMİŞTİ

Daha önce Okan Can Yantır ile birlikteliği sorulan Ekin Türkmen, “İlişkimiz güzel bir şekilde devam ediyor” demişti. "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Ben evliliği düşünen biri değilim. Bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor. Eve ailesinden birisi gelse bile belli bir süreden sonra insan yalnızlık istiyor. Belli bir süreden sonra tahammül bile edemiyor insan..." şeklinde sözlerini noktalamıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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