"İNANDIĞIM BİR İŞTE YER ALMAK İSTİYORUM"

Gazetecilerin, "Yeni sezonda neler yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Güzel bir iş gelmesini bekliyorum. Birçok teklif geliyor ama bildiğiniz gibi çok kısa sürüyor projeler. Bundan dolayı çok dikkat ediyorum. İçime sinen ve inandığım bir işte yer almak istiyorum" açıklamasını yaptı.