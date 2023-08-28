Ekin Su Cülcüloğlu: Uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı

Ekin Su Cülcüloğlu: Uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı
Ekin Su Cülcüloğlu'nun da içinde olduğu tarifeli uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı. Uçak, Antalya'ya acil iniş yaptı
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29 yaşındaki Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz yıl İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanmıştı.
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Yarışmadaki partneri olan sevgilisi Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle soluğu Türkiye'de almıştı.
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Davide Sanclimenti ile Bodrum'da tatil yapan Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere’ye dönüş sırasında bindiği uçağın motoru patlayarak alev aldı.
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Bodrum’dan kalkan uçak, kısa bir süre sonra Antalya’ya acil iniş yaptı.
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"MOTOR 4 KEZ PATLADI"
Ekin Su Cülcüloğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi: Kabus deneyimi, Bodrum’dan Manchester’a uçuşta soldaki motor 4 kez patladı alevler ve kıvılcımlar. Filmlerdeki gibiydi. Antalya’ya acil iniş yaptık. Şimdiye kadarki en korkunç deneyim!