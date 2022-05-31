'Hanımefendi misafirim'

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2014 yılında modellikten oyunculuğa geçiş yapan Ekin Mert Daymaz, daha önce Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Simay Barlas ve Melisa Döngel ile aşk yaşamıştı. Daymaz'ın adı bir dönem Tuba Büyüküstün ve ardından da Melisa Şenolsun ile anılmıştı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde, "Ben esmer seviyorum ama hep sarışın denk geliyor." açıklamasında bulunan Ekin Mert Daymaz, aradığı aşkı Brezilya'da buldu.

Ünlü isim, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekandan esmer bir kadınla çıkarken görüntülendi. Çift, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürümeyi tercih etti.

"HANIMEFENDİ MİSAFİRİM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Daymaz, "Arkadaşlar hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi, İstanbul'u gezdireceğim." dedi.

Mekanda bir hayli samimi bir şekilde eğlendikleri öğrenilen ikilinin birbirlerini tanıma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Ekin Mert Daymaz'ın eğlendiği esmer kadının adının ise Adrielly Tiburcio olduğu ve modellik yaptığı öğrenildi.