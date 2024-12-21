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        Ekin Koç'un panik anları

        Oyuncu Ekin Koç, Bebek'te kız arkadaşıyla birlikte taksiye binerken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:02
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan 'Barış Manço' filminin başrol oyuncusu Ekin Koç, kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi.

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          Flaşların patlamasıyla paniğe kapılan çift, hızla taksiye bindi. Ekin Koç, kahkaha atarken, kız arkadaşı ise kameralardan kaçmaya çalıştı.

        • 3

          Muhabirlerin, “Ekin Bey, biraz konuşalım. Hanımefendi, kız arkadaşınız mı?” sorusuna ise Koç’tan herhangi bir yanıt gelmedi.

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