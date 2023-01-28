Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Koç ile model sevgilisi Irına Lankova, Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden çift, "Kahve içmeye geldik, biraz da deniz havası alalım istedik" dedi.

Haluk Bilginer

"HALUK BİLGİNER İLE OYNAMAK HAYALİM"

Koç, basın mensuplarının yeni projeleriyle ilgili sorularına, "Metin Akdülger ile uzun zamandır kendi aramızda konuşuyoruz. Onunla bir araya gelmek isterim. Çok sevdiğim bir insan. Bir de ustamız Haluk Bilginer ile oynama hayalim var" açıklamasında bulundu.