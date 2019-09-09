Ekimde Belgesel Festivali

09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzenlenen Türk Dünyası 4'üncü Belgesel Film Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. 3 - 5 Ekim arasında İstanbul'da düzenlenecek gala ve ödül törenleri TRT'nin ev sahipliğinde Ortaköy Tepebaşı Stüdyoları'nda yapılacak ve TRT AVAZ tarafından canlı yayınlanacak.
Türk dünyası 4'üncü Belgesel Film Festivali, İstanbul'da 3 Ekim'de 'Türk Sinemasında 105'inci Yıl Film Afişleri' sergisinin açılışı ile başlayacak. Festivale Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere özerk Türk Cumhuriyetleri Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Gagavuzya, Dağıstan ile akraba toplulukları katılıyor.
Yarışmanın ön seçici kurulu proje ortağı 11 üniversite. Önemli belgesellerin değerlendirmeleri neticesinde finalist filmler seçilecek. Akabinde jüriler ilk üçe giren filmleri ve özel ödülleri belirleyecekler. Türk dünyasının birçok ülkesinden belgeselcinin katılacağı ödül töreninde geçtiğimiz ay elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun adına onur ödülü de verilecek.
Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumu tarafından desteklenen ve birçok ülkeden yüzlerce belgeselin yarıştığı festivalde belgeselciler kendi aralarında da işbirliği kurup ortak belgeseller çekebiliyor. Gösterimler ve paneller, 3-4 Ekim'de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi salonlarında yapılacak. Festivalin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Dereceye giren filmlerin gösterimleri ise Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya olmak üzere 9 ülkede gerçekleştirilecek.
TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu, Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala'yı İstanbul'da çalışma ofisinde ziyaret etti. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çalışmalarının ve Türk dünyası sinemasının konuşulduğu ziyarette önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek kültürel çalışmalar üzerine de istişare yapılarak, Genel Başkan Menderes Demir bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili Başkan vekili Pala'ya ayrıntılı bilgi verdi. Başkan vekili İskender Pala, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek, kurul olarak çalışmalara destek ve referans olacaklarını açıkladı.
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