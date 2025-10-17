Ekim ayı, temettü ödemelerinin yoğunlaştığı bir dönem olarak yatırımcıların odağında yer alıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, bu ay içinde yapacağı kâr payı dağıtımlarını duyurdu. 2025 Ekim ayında toplam 16 şirketin hissedarlarına temettü ödemesi yapması beklenirken, yatırımcılar hem ödeme tarihlerini hem de dağıtılacak miktarları dikkatle izliyor. İşte 2025 Ekim temettü takvimi ve yatırımcıların merak ettiği tüm ayrıntılar...