Ekim temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü veriyor?
Yatırımcıların gözü Ekim ayı temettü takviminde. 8-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da işlem gören 16 şirket, yılın belirli dönemlerinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına nakit olarak dağıtacak. Temettü ödeme tarihleri ve tutarları, özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, hangi şirketin hangi tarihte ve ne kadar temettü ödeyeceği dikkatle takip ediliyor. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi ve yatırımcıların bilmesi gereken ayrıntılar...
Ekim ayı, temettü yatırımcıları için hareketli bir dönem olarak öne çıkıyor. Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren birçok şirket, 2025 yılı kârından pay dağıtımı yapıyor. Bu ay içerisinde toplam 16 şirketin hissedarlarına temettü ödemesi gerçekleştirmesi planlanıyor. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceğini yakından takip ediyor. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi, ödeme tarihleri ve şirket bazında detaylı kâr payı bilgileri...
Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
BIST kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,7083 TL
Tarihi: 08.10.2025
Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.10.2025
Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: BEGYO
Temettü tutarı: 0,0215 TL
Tarihi: 13.10.2025
Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.
BIST kodu: EBEBK
Temettü tutarı: 0,4250 TL
Tarihi: 15.10.2025
Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: PLTUR
Temettü tutarı: 0,3230 TL
Tarihi: 15.10.2025
Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.
BIST kodu: GOKNR
Temettü tutarı: 0,3036 TL
Tarihi: 15.10.2025
Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.
BIST kodu: TRCAS
Temettü tutarı: 0,5687 TL
Tarihi: 17.10.2025
Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: MSGYO
Temettü tutarı: 0,1473 TL
Tarihi: 22.10.2025
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.10.2025
Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: AVPGY
Temettü tutarı: 1,9375 TL
Tarihi: 27.10.2025
Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 27.10.2025
Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: MEDTR
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 27.10.2025
Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 30.10.2025
Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
BIST kodu: OYAKC
Temettü tutarı: 0,8500 TL
Tarihi: 30.10.2025
Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
BIST kodu: GUNDG
Temettü tutarı: 0,0436 TL
Tarihi: 31.10.2025
Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: SANFM
Temettü tutarı: 0,0425 TL
Tarihi: 31.10.2025