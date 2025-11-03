Ekim ayı enflasyon rakamları 2025 açıklandı! TÜİK TÜFE-ÜFE Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Ekim ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen Ekim ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için dördüncü veri ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Ekim ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Ekim ayı enflasyon verileri...
- 1
2025 Ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son dakika açıklandı. Ekim ayı enflasyon verileri rakamları ile ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği 2025 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisi, milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammını belirlemede de kritik önem taşıyor. Peki, TÜİK verileri ile 2025 Ekim ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Ekim ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…
- 2
2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2025 Ekim ayı enflasyon rakamları, 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.
- 3
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,49 artış gösterdi.
-
- 4
AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer almıştı.
- 5
10 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
- 6