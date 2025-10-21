Ekim otomotiv kampanyaları sürüyor! Hangi otomotiv markalarında kampanya var?
Ekim ayı otomotiv kampanyaları devam ediyor. Yeni otomobil almayı düşünen ya da aracını yenilemeyi planlayan tüketiciler için markalar; peşin alım indirimleri, takas desteği ve düşük faiz oranlı kredi seçenekleri gibi ödeme seçenekleri sunuyor. İşte markaların Ekim ayına özel olarak hazırladığı güncel sıfır kilometre araç kampanyaları...
- 1
JEEP
- Avenger Electric modelinin Limited donanımlı versiyonu 49 bin TL, Summit donanımlı versiyonu 66 bin 800 TL takas desteği,
- Avenger e-Hybrid modelinin Limited donanımlı versiyonuna 60 bin TL, Summit donanımlı versiyonuna 116 bin TL’ye varan takas desteği,
- Avenger 4xe modelinin Overland donanımlı versiyonu 116 bin TL takas desteği,
- North Star’a 115 bin TL ve Summit donanımlı versiyonuna 60 bin TL takas desteği
- Compass’ın North Star ve Summit versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
- 2
NISSAN
Nissan Juke
Manuel Tekna: 1.549.000 TL kampanyalı fiyat.
Otomatik Tekna DCT: 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.
Ticari müşteriler (Tekna DCT): 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
N-Design, N-Sport, Platinum: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai Mild Hybrid
Designpack: 1.999.000 TL kampanyalı fiyat.
Skypack: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai e-POWER
N-Design: 200.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
- 3
NISSAN
Nissan X-Trail Mild Hybrid
Platinum: 3.399.000 TL kampanyalı fiyat.
Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Townstar
Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna): KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit desteği +
- 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi
- 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi
Van EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.
Combi EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.
- 4
JAECOO
Evolve (4x4)
Ticari müşterilere özel:
400.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi veya 1.000.000 TL, 12 ay vadeli %2,72 faizli kredi
2.725.000 TL’den başlayan fiyatlar
Revive (4x2)
2.150.000 TL’den başlayan fiyatlar
- 5
FIAT
Scudo Van
600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Ducato Van ve Ducato Kamyonet
700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Ducato Minibüs
500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Doblo Combi
600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Doblo Cargo
400.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Scudo Combi / Combimix
500.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Nakit Alım İndirimleri
Doblo, Doblo Cargo, Scudo → 75.000 TL indirim
Ducato Van ve Ducato Kamyonet → 100.000 TL indirim
Ducato Minibüs → 200.000 TL indirim
- 6
PEUGEOUT
Binek Modeller
Yeni 3008 Allure (48V hibrit)
Sadece tüzel müşterilere özel: 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
2008 GT
Tüzel müşterilere özel: 150.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
E-2008 (Allure ve GT, %100 elektrikli)
Tüzel müşterilere özel: 200.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
408
Tüzel müşterilere özel: 120.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
E-308 (%100 elektrikli, C segmenti hatchback)
Sadece tüzel müşterilere özel: 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
5008 GT (48V hibrit, 7 koltuklu)
Sadece tüzel müşterilere özel: 170.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
E-208 (%100 elektrikli)
Bireysel müşterilere: 300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi
- 7
PEUGEOUT
Hafif Ticari Araçlar
Rifter (Otomatik, Allure & GT)
500.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Rifter (Manuel, Allure)
300.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Partner Van
400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Expert Traveller & Expert Van
400.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Boxer Van 3,5 Ton
600.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi
Genel: Tüm hafif ticari modellerde 3 ay ertelemeli kredi olanağı mevcut.
- 8
CITROËN
Yeni %100 elektrikli Citroën Ë-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën C4 (benzinli YOU) ve Citroën C4 X (MAX donanım):
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
30.000 TL nakit indirim.
Citroën ë-C4 (elektrikli):
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
30.000 TL nakit indirim.
Citroën C3 Aircross:
PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
MAX donanım: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën ë-C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën Ami (elektrikli):
270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
40.000 TL nakit indirim.
Berlingo Kombi:
YOU & PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
MAX donanım: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Berlingo Van: 500.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Spacetourer: 280.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Jumpy Van: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Jumper: 700.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
- 9
MERCEDES-BENZ
- C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
- C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,75 faiz
- GLC 180: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,85 faiz
- GLC 180 Coupé: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
- GLC 300 d 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz
- E 180 AMG & Exclusive: 3.500.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz
- E 220 d 4MATIC AMG & Exclusive: 5.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %3,10 faiz
- EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,90 faiz
- EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz
- 10
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
- Vito: 750.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,19 faiz
- Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz
- Sprinter: 1.000.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,79 faiz
- EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz
- eSprinter: 12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz
- Mercedes-Benz Certified araçlar: 800.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz
2024 model EQV ve eSprinter araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.