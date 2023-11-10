Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları' sergisi

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Heykeltraş Ekber Sürsal, 'Kent Katmanları' adını verdiği çalışmalarını 16 Kasım’da Karaköy Artgalerim’de sanatseverlerle buluşturuyor. Tamamı geri dönüşüm malzemeleriyle yaratılmış eserler hem biçim hem içerik olarak çok katmanlılığa açılıyor. Sürsal’ın ‘’Kent Katmanları’’ Sergisi 9 Aralık 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Ekber Sürsal

Sürsal, sergisinde sanatseverlerin karşısına koyduğu girift formlarla onları kendi rehberliklerinde kişisel bir imge yolculuğuna çağırıyor.

Sanatçı, 'Kent Katmanları' isimli çalışmalarıyla “Her şeyi bir arada tutan şey boşluktur” diyen John Berger’dan ilham almış.

Sanatçının geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek girift biçimde istiflediği illüstrasyonları cisimleştirerek, cesur ve baskın renklerle heykele dönüştürdüğü bir yapıt serisi 'Kent Katmanları.

Kent Katmanları

Ekber Sürsal, Kent Katmanları’nın içine bazen bilerek, bazen sezgisel olarak yerleştirdiği objelerle, iç içe geçmiş sayısız öykü malzemesi sunuyor izleyicisine. Bir hikâye anlatıcısı olmaktansa, yarattığı formlarla izleyiciyi kendi hikâyeleri içine çekmeyi tercih ediyor.