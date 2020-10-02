YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Binlerce öğrenci ikinci kez üniversite şansını denedi. Peki, YKS ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir. İşte, ÖSYM ek tercih sonuçları.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI 2020

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

ÖSYM EK TERCİH SONUÇLARI 2020

EK YERLEŞTİRME SAYISAL BİLGİLER