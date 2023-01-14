MEVCUT EMEKLİLERE EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

15 Ocak 2023 tarihinden önce emekli aylığı bağlanmış olanların aylıklarına esas ek gösterge rakamları, bu tarih itibarıyla yükseltilecek. Bunlara yeni ek göstergeye göre hesaplanan tam aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinde ödenecek. Tam aylıkları haricinde, 15 Ocak 2023 – 31 Ocak 2023 dönemi için aylık farkı ödenecek. Şubat ayında banka hesaplarına, hem şubat ayının hem de 15 – 31 Ocak döneminin yeni ek gösterge karşılığı hak ettikleri tutar yatırılacak.

Örneğin 1’inci derece kadrolu şube müdürü iken 15 Ocak 2020 tarihinde 2200 ek göstergeden emekli olan kişinin aylığı, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanacak. Kendisine 1 Şubat 2023 tarihindeki tam aylığının yanı sıra 15 – 31 Ocak dönemi için ek gösterge artışından kaynaklı fark ödenecek.