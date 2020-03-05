Eintracht Frankfurt, Almanya DFB Kupası çeyrek finalinde Werder Bremen'i konuk etti. Mücadelenin 45. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi ekipte Andre Silva hata yapmadı ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, Eintracht Frankfurt'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadede 60. dakika oynanırken ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Filip Kostic'in hazırladığı pozisyonda Werder Bremen ağlarını havalandıran Daichi Kamada, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Eintracht Frankfurt'ta Filip Kostic, 90. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Kariyerini Werder Bremen'de sürdüren milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika sahada kalırken Nuri Şahin ise yedek bekledi.