UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 4'ünden ise mağlup ayrıldı

E.FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

TSİ 22:00'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia.​​​​​