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Einar sokak ortasında öldürüldü - Magazin haberleri

Rapçi Einar sokak ortasında öldürüldü

Geçen yıl rakibi tarafından kaçırılıp, tecavüze uğrayan İsveçli rapçi Einar, Stockholm'de sokak ortasında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Einar'ın mafya hesaplaşmasına kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor

23.10.2021 - 10:56 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İsveçli rapçi Einar, dün gece Stockholm'de sokak ortasında öldürüldü. Gerçek adı "Nils Kurt Erik Einar Grönberg" olan 19 yaşındaki şarkıcı, başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu.

    Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan, dünya çapında tanınan Einar'ın ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, hayatını kaybeden kişinin resmi olarak kimliğini doğrulamazken, İsveç medyası ölen kişinin Einar olduğunu duyurdu.

  • Einar'ın pek çok şarkısı, uyuşturucu ve silahlar gibi suç dünyasına ait temalara sahipti. Einar’ın, 2020’de kaçırılmasında parmağı olduğu gerekçesiyle 10 ay hapis cezası alan ve temmuz ayında cezaevine giren Yasin adlı rakibiyle husumetli olduğu biliniyordu.

  • Einar’ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Rapçinin ölümünün Stockholm’de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

    İsveç medyasına göre; olay yerinde iki şüpheli görüldü ve Einar öldürüldüğünde yanında iki rapçi ile birlikte müzik şirketindeydi.

  • KAÇIRILIP TECAVÜZE UĞRADI

    Einar, geçen yıl nisan ayında rapçi rakibi Yasin ve arkadaşları tarafından kaçırılıp, tecavüze uğradı. Saatlerce silah tehdidi altında tutulan Einar’ın onu kaçıranlar tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

    10 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevinde olan Yasin’in cinayetle bağlantısı olup, olmadığı henüz bilinmiyor.

  • Einar, İsveç’te şarkıları müzik listelerinin zirvesinde yer alan ve çok tanınan bir rap şarkıcısıydı.

    Dört albümü bulunan Einar’ın şarkıları Spotify’da da yer alıyor. Şarkıcı, ülkesinde Grammy Ödülleri kadar önemli olan Grammis ödülü de kazandı.

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