Einar’ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Rapçinin ölümünün Stockholm’de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

İsveç medyasına göre; olay yerinde iki şüpheli görüldü ve Einar öldürüldüğünde yanında iki rapçi ile birlikte müzik şirketindeydi.